Prevenzione protagonista in piazza, un centinaio i test dell’udito con Nonno Ascoltami

I controlli gratuiti all’udito con Nonno Ascoltami in piazza a Udine.

A dare il via alla giornata di prevenzione dell’udito è stato l’assessore comunale alla salute ed equità sociale Stefano Gasparin, che per primo si è sottoposto ai controlli gratuiti in occasione della quindicesima edizione della campagna nazionale di screening gratuiti dell’udito “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in Piazza”, che ha fatto tappa ieri a Udine.

Gli specialisti dei reparti di otorinolaringoiatria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, coordinati dal dottor Cesare Miani, Direttore della Soc di otorinolaringoiatria del santa Maria della Misericordia di Udine e dal dottor Stefano Palma, direttore della Soc di otorinolaringoiatria di Latisana, e coadiuvati da tecnici audioprotesisti Maico e dai volontari della Croce Rossa, sono stati a disposizione dei cittadini per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, in Piazza san Giacomo.

L’evento, organizzato da Udito Italia Onlus con il patrocinio dell’OMS e del Ministero della Salute, ha visto arrivare quasi un centinaio di persone per sottoporsi allo screening gratuito. Quello dell’ipoacusia e della sordità è un tema particolarmente importante in Friuli, data l’elevata percentuale di persone anziane.

Anche Udine, dunque, ha ospitato nuovamente e con entusiasmo questa importante iniziativa che punta l’attenzione ai disturbi legati all’udito, spesso sottovalutati ma che possono essere altamente invalidanti, soprattutto dal punto di vista della socialità, un elemento fondamentale per il benessere psicofisico, soprattutto delle persone anziane. Nonno Ascoltami riconferma, dunque, il successo degli anni passati ed è un successo che sottolinea non soltanto la bontà dell’iniziativa, ma anche e soprattutto l’importanza della prevenzione per i disturbi dell’udito.