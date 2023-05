Sono 15 mila i tifosi del Napoli arrivati in città per la partita.

E’ arrivata a Udine la grande marea dei tifosi del Napoli: 15mila, secondo le stime, le persone per la partita contro l’Udinese che tra pochissimo si giocherà allo Stadio Friuli e che potrebbe significare, per la squadra partenopea, la conquista matematica dello scudetto.

E per i supporter azzurri è stata una giornata di festa, cominciata già ieri sera con la calorosa accoglienza e il lancio di fuochi artificiali fuori dall’hotel (blindatissimo) dove il team di Spalletti soggiorna, e continuata oggi con brindisi augurali organizzati dal locale Napoli Club Udine Partenopea presieduto da Pietrangelo Chierchia.

Nel clima di grande festa, non sono mancati ovviamente cori, striscioni e canzoni napoletane (compreso quelle di Nino D’Angelo), come si può vedere in questi video:

Città blindata.

Nonostante la giornata sia trascorsa (almeno finora) in un clima assolutamente sereno, sono state messe in campo una serie di misure di sicurezza per evitare disordini, visti i precedenti e le tensioni pre-match seguite al comunicato con cui la Curva Nord dell’Udinese ha intimato l’altolà ad eventuali festeggiamenti in città in caso di vittoria del Napoli.

Sono centinaia gli uomini delle forze dell’ordine operativi per garantire la sicurezza con controlli mirati in centro città e nell’area attorno allo Stadio. A supporto degli agenti, anche un elicottero, droni e i cani. Per evitare contatti tra le due tifoserie, la curva sud sarà circondata da un cordone di protezione con gli uomini delle varie forze dell’ordine.

Dal canto suo, il questore di Udine Alfredo D’Agostino ha assicurato che tutti i servizi sono stati potenziati e ha fatto appello all’intelligenza dei supporter affinché la giornata sia “una bellissima festa dello sport”. Un appello è arrivato anche dalla società Udinese Calcio: “La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori”.