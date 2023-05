Tentato omicidio a Rivignano Teor.

Ha preso il coltello in cucina e ha colpito più volte il padre invalido dopo una litigata: un 37enne italiano è stato quindi arrestato per l’ipotesi di reato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il fatto è accaduto a Rivignano, nel pomeriggio del 2 maggio: i carabinieri del Norm di Latisana e quelli della stazione locale sono infatti intervenuti in un’abitazione privata chiamati dalla madre del giovane, che pare sia già seguito dai servizi psichiatrici. Il 37enne infatti, al termine dell’ennesima lite in famiglia con i genitori, ha accoltellato il papà 66enne. Sarebbe stata la madre, secondo le prime ricostruzioni, a impedire che la situazione degenerasse mettendosi in mezzo tra i due. Il figlio ha quindi desistito e la signora è riuscita a chiamare i carabinieri. Il padre del ragazzo è stato portato in ospedale, con una prognosi di otto giorni. Oggi per l’arrestato c’è stato l’interrogatorio di garanzia e il giudice si è riservato la decisione.