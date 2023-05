Cresce l’attesa per Udinese Napoli: città blindata

Manca sempre meno a Udinese-Napoli di stasera e sono già in moltissimi i tifosi azzurri arrivati in città. Già ieri sera, sotto l’albergo dove alloggia la squadra, diverse famiglie di tifosi partenopei hanno dato un caloroso benvenuto alla squadra di Spalletti, celebrando l’arrivo con petardi e fuochi d’artificio.

Secondo le stime, sono previsti circa 15.000 tifosi azzurri per la sfida. Molti tifosi potrebbero recarsi all’albergo prima della partita, con l’intenzione di scortare la squadra allo stadio. Il fischio d’inizio allo stadio Friuli è alle 20.45. Si prevede la presenza di circa 12.000 tifosi con biglietto d’ingresso, mentre altri 3.000 supporter sarebbero pronti a festeggiare la squadra fuori dallo stadio e per le strade della città.

L’appello dell’Udinese.

Anche l’Udinese calcio ha voluto lanciare un appello in vista della gara di stasera contro il Napoli. “La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori”.