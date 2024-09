Corsi di nuoto a Udine, aperte le preiscrizioni per bambini e ragazzi

Anche quest’anno le piscine comunali di Udine si preparano ad accogliere i piccoli nuotatori per la stagione autunnale 2024/2025. A partire da fine settembre, infatti, prenderanno il via i corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni nelle due strutture del Palamostre e di via Pradamano con tariffe agevolate in base all’ISEE.



Una grande occasione per acquisire o perfezionare il proprio stile di nuoto.I corsi offriranno la possibilità di imparare le basi del nuoto o di consolidare le competenze già acquisite in gruppi omogenei per età e livello di abilità, con lezioni settimanali della durata di 40 minuti.



Le lezioni si svolgeranno in diverse fasce orarie presso entrambe le piscine. La struttura di via Ampezzo proporrà corsi il venerdì e il sabato, mentre quella di via Pradamano, oltre al venerdì e al sabato, aprirà le sue porte per i corsisti anche il martedì.

Aperte le preiscrizioni online

È stata aperta quindi la possibilità di presentare domanda di pre-iscrizione ai corsi tramite il sito web di ORIZZONTI S.C.S.D., la ditta che organizza e si occupa della gestione dei i corsi, su cui è presente la sezione dedicata “Corsi nuoto per minori in convenzione con il Comune di Udine”. Per quanto riguarda le scadenze previste, le domande dovranno essere inviate telematicamente dalle ore 10 di mercoledì 4 settembre alle ore 10 di venerdì 6 settembre, per i corsi che si terranno al Palamostre, mentre per i corsi nella struttura di via Pradamano ci si dovrà preiscrivere dalle ore 10 di giovedì 12 settembre alle ore 10 di sabato 14 settembre.

In seguito, per perfezionare l’iscrizione è necessario pagare la tariffa e consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Il Comune di Udine, con questa iniziativa, conferma il suo impegno per la promozione dello sport e del benessere, promuovendo iniziative dedicate soprattutto ai giovani. I corsi di nuoto rappresentano un’ottima opportunità non solo, chiaramente, per imparare a nuotare e acquisire una competenza in più, ma anche per migliorare le proprie tecniche o semplicemente trascorrere del tempo praticando sport in modo sano e divertente.

Le tariffe.

Le tariffe per partecipare ai corsi di nuoto nelle piscine comunali sono divise a seconda della certificazione isee presentata dalle famiglie in fase di iscrizione. Per i residenti nel comune di Udine sono previsti 5 scaglioni. A questi si aggiunge un ulteriore tariffa per i non residenti.