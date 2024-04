Al via il crowfunding per portare in viaggio alcuni disabili a Berlino.

Viaggiare è semplice per molti, ma non per tutti: non lo è, ad esempio, per i disabili, per cui un viaggio in aereo rischia di diventare un sogno che non si realizzerà mai. Per fare in modo che questo desiderio diventi realtà, però, la Comunità Piergiorgio onlus ha dato il via ad una raccolta fondi a favore del progetto “Voliamo sopra Berlino – Viaggio inclusivo in aereo nella città che abbatte i muri”.

La campagna, che sarà aperta sulla piattaforma IdeaGinger.it fino al prossimo 25 maggio, non vuole essere un sostegno generico alle numerose attività della Comunità, ma ha un obiettivo ben preciso: raccogliere almeno 6.000 euro per realizzare il sogno di alcune persone con disabilità di compiere un viaggio in aereo, portandoli a Berlino e volando proprio nel suo cielo così famoso.

Girare il mondo in aereo, infatti, sembra alla portata di tutti. Ma questo non è sempre vero per le persone con disabilità, che hanno difficoltà a muoversi o usano una carrozzina. Gli ostacoli sono tanti (trovare una compagnia che disponga di aerei con sedili adeguati, un alloggio accessibile, spostarsi con i mezzi pubblici nella meta scelta…) compreso il costo del biglietto, che vale doppio, perché per ogni viaggiatore disabile ci deve essere un accompagnatore che lo assista 24 ore al giorno.

Con la somma raccolta attraverso il crowdfunding “Voliamo sopra Berlino” sarà possibile infatti coprire le spese di un viaggio inclusivo in aereo per 8 persone, 4 delle quali fanno parte della Comunità Piergiorgio, più altrettanti accompagnatori. Si farà fronte al costo del volo di andata e ritorno da Venezia a Berlino in aereo, del trasporto da e per gli aeroporti, del soggiorno di tre notti in hotel 4* con sistemazione in camere accessibili e colazione, dei pasti, di due visite guidate della città in gruppo, di due ingressi ai principali musei e delle relative assicurazioni.

La meta è stata scelta prima di tutto in base all’accessibilità: Berlino è una delle città europee più evolute in questo senso. È quindi semplice scegliere l’itinerario che permetta di evitare ostacoli o difficoltà per visitare quel che resta del muro o Alexanderplatz, la Porta di Brandeburgo o l’affascinante cupola del Reichstag o per trovare il ristorante più vicino, ma che possa regalare un’esperienza serena e memorabile anche a chi ha una mobilità ridotta.

“Il progetto ‘Voliamo sopra Berlino’ punta a superare il pregiudizio che avvolge la disabilità e che porta a una sorta di pietismo, facendo invece capire a tutti che, con i dovuti accorgimenti, le persone con disabilità possono – e vogliono – condurre una vita normale sotto tutti gli aspetti” commenta la vice presidente della Comunità Piergiorgio Onlus, Elisa Vidussi, che aggiunge “Contiamo di far vivere ai viaggiatori con disabilità un’esperienza unica. Per farlo ci serve l’aiuto di tutte le persone generose, che si sentono felici solo quando possono rendere felici gli altri. Solo così potremo volare sopra Berlino, la città che ha abbattuto “il muro”, e superare tutti i muri che le persone con disabilità si trovano intorno ogni giorno”.

Partecipare alla campagna di crowdfunding è molto semplice, basta accedere alla piattaforma ideaginger.it, cercare il progetto “Voliamo sopra Berlino – Viaggio inclusivo in aereo nella città che abbatte i muri” o cliccare sul link https://www.ideaginger.it/progetti/voliamo-sopra-berlino-viaggio-inclusivo-in-aereo-nella-citta-che-abbatte-i-muri.html e scegliere la cifra da donare. Per ogni elargizione è prevista una ricompensa in segno di gratitudine.

Il progetto della Comunità Piergiorgio Onlus rientra tra quelli di CiviCrowd FOR 2030, un bando speciale di CiviBank, sviluppato in collaborazione con Ginger, per sostenere con il crowdfunding gli enti del terzo settore di Friuli Venezia Giulia e Veneto che vogliano avviare un progetto nell’ambito dell’educazione, dell’uguaglianza sociale, della parità di genere e della salute.

L’obiettivo è realizzare iniziative che possano concorrere al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030. In questo senso il progetto della Comunità Piergiorgio Onlus rispecchia gli obiettivi di sostenibilità numero 3 (Salute e benessere), 10 (Ridurre le diseguaglianze), 11 (Città e Comunità sostenibili) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).