La poesia in friulano “Il Nestri Paradis”.

Gli alunni di quarta della scuola primaria di Forgaria nel Friuli (Istituto Comprensivo di Majano-Forgaria) hanno ottenuto il secondo posto nazionale al concorso per le scuole “Salva la tua lingua locale”, organizzato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con la poesia inedita “Il Nestri Paradis” in friulano.

I versi in marilenghe sono nati grazie alla collaborazione tra gli alunni, la maestra Antonella Molinaro e il nonno Giuliano De Nardo. La poesia successivamente è stata tradotta in italiano. Durante le lezioni di friulano, De Nardo ha condiviso le sue esperienze d’infanzia per ispirare la creazione dei versi.

La dottoressa Antonella Ottogalli della Società Filologica Friulana di Udine ha infine controllato la grafia, nel contesto di una collaborazione che ha visto gli alunni visitare la sede della Filologica. Fondamentale la collaborazione della Pro Loco di Forgaria nel Friuli il cui presidente Valter Querini riceverà anch’egli all’interno del contesto del concorso il premio “Genius Loci” per il suo impegno nella diffusione del premio e nella collaborazione con le scuole del territorio.

I riconoscimenti saranno consegnati dal presidente nazionale Unpli Antonino La Spina a Roma il prossimo 23 aprile. Hanno partecipato al concorso pure una classe quinta e una delle medie del plesso forgiarino: onore anche a loro.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato il presidente del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia Pietro De Marchi – del risultato ottenuto dai giovani di Forgaria nel Friuli che hanno dimostrato grande attenzione per la conoscenza e divulgazione della lingua friulana, grazie alla collaborazione di insegnanti e cittadini nonché della Pro Loco di Forgaria nel Friuli che con il presidente Querini e i suoi volontari s’impegna con passione per la tutela della lingua locale attraverso le iniziative Unpli”.

“Un plauso agli alunni e a chi li ha seguiti per questo successo – ha dichiarato Valter Querini, presidente della Pro Loco di Forgaria nel Friuli che ha supportato la classe nella partecipazione al concorso -. Questo risultato di prestigio a livello nazionale sottolinea l’importanza di preservare le radici linguistiche e culturali locali”.