L’ordine eseguito dalle Volanti della Questura di Udine.

Nella serata di ieri, 22 febbraio, gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione per espiazione pena. Un cittadino belga, 44enne, in Udine senza fissa dimora, è stato condotto in carcere in esecuzione dell’ordine della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste per espiare 8 mesi di reclusione per unificazione di pene concorrenti per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e rissa, commessi a Udine tra il 2016 ed il 2018.

Su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, è stato invece condotto in carcere un cittadino tunisino, 57enne, lì residente ed in transito nel capoluogo, per scontare la pena di 3 mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso ad Aosta tra il 2010 ed il 2011.

(Visited 154 times, 154 visits today)