Degrado a Udine, parte la petizione di Forza Nuova

Una raccolta firme per la sicurezza a Udine.

Questa mattina la sezione udinese di Forza Nuova è scesa in campo per il primo giorno della raccolta firme a sostegno di una petizione sulla sicurezza e contro il degrado in città. L’iniziativa ha preso il via nel quartiere di San Domenico per poi spostarsi in piazza 1° maggio, una delle aree centrali di Udine.

L’obiettivo dichiarato dal movimento politico è contrastare il degrado urbano, puntando il dito contro fenomeni come risse, spaccio di droga e furti, problematiche che, secondo Forza Nuova, stanno minando la vivibilità della città friulana. “Il problema del degrado a Udine tra risse, spaccio di droga, furti e altro ancora è sentito da tutti, soprattutto dalle famiglie e dai commercianti – ha spiegato uno dei rappresentanti presenti – che si trovano costretti a chiudere le loro attività a causa di una situazione che rende alcune zone non più attrattive come un tempo”.

“La petizione prevede nessuna tolleranza nei confronti della droga, sostegno ai commercianti italiani, presenza costante della cittadinanza autoctona nelle piazze e strade più pericolose, e iniziative culturali e popolari per riportare l’ordine dove oggi regna il caos. Sarà possibile firmare la petizione ai nostri banchetti e alle nostre iniziative che continueranno con costanza sul territorio”, concludono gli organizzatori.