Il Digital Security Festival fa tappa a Udine.

Si inaugura a Udine, presso l’Auditorium Comelli del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, il Digital Security Festival, evento dedicato alla divulgazione della cultura e della sicurezza digitale, in programma dal 17 al 27 ottobre 2023, con 50 speaker, 8 eventi in presenza e 10 online distribuiti su 6 province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (Padova, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza). Lo slogan di questa quinta edizione è “illuminare la strada con la conoscenza”. Grazie alla divulgazione della cultura digitale e della consapevolezza sui rischi connessi è possibile imparare a proteggere i dispositivi a scuola, a casa e nelle aziende.

Il programma.

Dopo i saluti iniziali, prenderà la parola Alessandro Curioni, con un intervento dal titolo “Vita poco segreta e molto pericolosa delle persone e degli oggetti”. In seguito interverrà l’on. Federica Zanella, che parlerà (da remoto) di “Codice Rosso e CyberBullismo”. Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo dell’Istituto di informatica e telematica del CNR (Cnr-Iit) di Pisa, sarà invece la relatrice dell’incontro “IOT: quali scenari di rischio?”.

Dopo una pausa alle ore 11, si riprenderà con una tavola rotonda moderata da Roberto Ronutti, direttore di Excol. Francesco Marchesani, ingegnere informatico e autore, prenderà la parola con “Ulisse e le sirene del digitale: le nuove sfide della Cyber Security”. La mattinata si chiuderà con un contributo della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio ci si sposterà a Palazzo Torriani, in Largo Carlo Melzi, 2 a Udine. Dopo il saluto delle autorità e dei rappresentanti istituzionali, Gianni Amato, ricercatore del CERT, presenterà un intervento dal titolo “Analisi delle minacce più diffuse in Italia. Il punto di vista del CERT-AgID”. Seguirà “Tenere a cuore la salute dell’umanità tra tecnologie digitali, sicurezza cyber e nuove economie ” di Valeria Lazzaroli, Chairperson Scientific Commettee per ENTD Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale. “La sicurezza IT come questione di leadership” sarà invece il tema affrontato da Alessandro Franchi, referente per il Friuli Venezia Giulia del Cyber Security Angels (CSA).

Dopo la pausa delle 16:30, la prima giornata riprenderà con l’intervento di Alessandro Musumeci, Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato con delega alla transizione digitale, e poi con quello di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali. Si proseguirà con la tavola rotonda dal titolo “Rischi, opportunità e futuro della cybersecurity” e infine con l’intervento di Patrizia Zecchin “Navigando le Acque dell’Eccellenza: il Contributo del Chapter ISACA VENICE”.

«In un mondo sempre più digitalizzato, proteggere i nostri dati diventa essenziale; il Digital Security Festival mira ad essere un faro che svela i pericoli e indica le rotte sicure nel mare della rete, guidando persone, aziende e istituzioni verso la consapevolezza», sottolinea Marco Cozzi, presidente del Digital Security Festival.

Gabriele Gobbo, cofondatore del festival, mette in luce come «educare i giovani alla sicurezza cibernetica sia cruciale: attraverso workshop e talk show, puntiamo a formare la prossima generazione di custodi del cyberspazio, per un futuro digitale sicuro e consapevole».

L’evento di apertura in presenza verrà anticipato da un’inaugurazione online, il 17 ottobre alle ore 17, con Gabriele Gobbo che presenterà Stefano Quintarelli, considerato “il padre dello SPID”.

Durante il festival, si terranno diverse Social Live, le “SOCIAL ARENA”, nelle quali i tanti ospiti daranno la possibilità al pubblico da casa di porre domande in diretta facebook e Youtube. Inoltre, il 18 e il 19 Ottobre 2023 prenderanno vita i Webinar Pro, seminari professionali a cura di Luigi Gregori.

La tappa udinese è patrocinata dal Comune di Udine e dall’Ufficio scolastico regionale, organizzato in collaborazione con la Regione Autonoma FVG.

Il festival, reso possibile anche grazie agli altri componenti del direttivo ovvero Davide Bazzan, Sonia Gastaldi e Luigi Gregori, è accreditato all’European Cybersecurity Month (ECSM), la campagna dell’Unione Europea organizzata dall’agenzia ENISA, per promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, fornendo informazioni aggiornate in materia di protezione cybernetica.