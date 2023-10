Trovato con eroina, cocaina e marijuana: arrestato un 36enne

Il 36enne è stato arrestato dalla polizia di Gorizia.

La Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto un 36enne cittadino sloveno trovato in possesso di droga. L’attività, effettuata dal personale della Squadra Mobile della Questura, ha avuto inizio nella serata di sabato 7 ottobre, quando un equipaggio impegnato in un servizio di controllo del territorio in abiti civili ha fermato, in via Manzoni, una persona che si aggirava con fare sospetto all’interno di una corte condominiale.

In considerazione del particolare nervosismo manifestato dal 36enne, gli operatori della Squadra Mobile hanno deciso di approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione personale. I sospetti si sono rivelati fondati: nel corso dell’attività, infatti, sono stati rinvenuti due involucri con 111 grammi di eroina, due bilancini di precisione, un “grinder” metallico (piccolo dispositivo trita-erba), un rotolo di carta stagnola verosimilmente utilizzato per la predisposizione di singole dosi ed un ulteriore involucro contenente quasi un grammo di cocaina.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione dello sloveno, ha permesso di rinvenire ulteriori due involucri di contenenti circa 2 grammi di marijuana. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto al vincolo del sequestro penale ed il 36enne, al termine delle incombenze di rito, è stato tratto in arresto.

Quattro arresti per droga in poco più di un mese.

Si tratta del quarto arresto compiuto in poco più di un mese dalla Questura di Gorizia per violazioni della normativa in materia di stupefacenti. Il 5 settembre ed il 19 settembre, infatti, personale della Squadra Volante aveva tratto in arresto un 18enne goriziano ed un 33enne cittadino pakistano sorpresi rispettivamente in possesso di 600 e 100 grammi di hashish, mentre l’8 settembre la Squadra Mobile, all’esito di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, aveva tratto in arresto un cittadino sloveno 48enne, sequestrando nell’abitazione dello stesso 21 piante di cannabis e 160 grammi di marijuana.