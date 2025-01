All’istituto Marinoni di Udine diploma in quattro anni: al via il nuovo percorso formativo, ecco come funziona.

L’Istituto Marinoni di Udine si prepara a una svolta storica: a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sarà possibile diplomarsi in quattro anni anziché cinque. Accanto al tradizionale percorso quinquennale dell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, la scuola, unica in regione, avvierà un corso quadriennale nell’ambito della filiera tecnologico-professionale “Ambiente costruito e sistema casa”.

Questo percorso, sviluppato in collaborazione con l’Its Academy, il Cefs, l’Università di Udine e numerose aziende del settore, permetterà agli studenti di conseguire lo stesso diploma di istruzione secondaria superiore del percorso quinquennale, ma con un approccio didattico diverso.

La riduzione del percorso scolastico consentirà agli studenti di allinearsi agli standard europei, decidendo un anno prima se proseguire la formazione con i corsi biennali dell’Its Academy – per specializzarsi come tecnici superiori nell’ambito della “qualità delle abitazioni” – o se accedere al mondo universitario o lavorativo. L’esame di Stato, invece, rimarrà identico per entrambi i percorsi.

Nel frattempo, il Marinoni continua a promuovere la propria offerta formativa con gli ultimi Open Day in programma: in presenza domani, dalle 16.30 alle 19, e domenica 26 gennaio, dalle 10 alle 13. Martedì 28, dalle 18 alle 20, sarà invece possibile partecipare a un Open Day online, mentre i ministage continueranno ogni sabato fino alla chiusura delle iscrizioni.