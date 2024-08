Udine, la discussione finisce in rissa: due giovani all’ospedale

Rissa tra due giovani ieri sera in piazza I Maggio a Udine

Una discussione per futili motivi è finita in rissa. E’ successo ieri sera in piazza I Maggio a Udine. Protagonisti dell’ennesimo episodio di violenza due giovani, un udinese classe 1991 e un coetaneo albanese, anche lui residente in città.

Sul posto, dopo la segnalazione al 112, i carabinieri del nucleo radiomobile di Udine e il personale sanitario. Per i due contendenti è stato necessario il trasporto all’ospedale Santa Maria degli Angeli per le cure del caso.