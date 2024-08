Assegnati i premi del concorso promosso dal Gruppo Giovani dell’Afds di Pordenone

Il primo posto è stato conquistato dalla Polisportiva San Giacomo Sedrano, il secondo dall’Afds Amatori Calcio Brugnera, il terzo dall’Associazione calcistica Valvasone. Sono queste le associazioni di calcio salite sul podio della terza edizione della Coppa Dono, il concorso promosso dal Gruppo Giovani dell’Associazione friulana donatori di sangue (Afds) provinciale di Pordenone tra le società sportive del Friuli Occidentale per promuovere la donazione del sangue tra gli atleti.

Le premiazioni si sono svolte al Centro Polisportivo di Sedrano di San Quirino, ospiti della medesima società e della sezione Afds San Quirino. Durante la serata hanno intrattenuto il pubblico la scuola di ballo ADS Mil Pasos di San Quirino e la Filarmonica di Sesto al Reghena. A fare gli onori di casa sono stati la presidente dell’Afds San Quirino, Laura Perissinotti, e il sindaco Guido Scapolan; presenti anche il coordinatore del Gruppo Giovani, Mattia Toffoli, e il presidente dell’Afds Pordenone, Mauro Verardo.

L’occasione è stata propizia per l’Afds San Quirino per donare alla Polisportiva San Giacoo di Sedrano un simbolo dei donatori che resti per la frazione: una statuetta realizzata da Riccardo Polet e Ugo Hochgruber raffigurante il Pellicano simbolo dell’Afds.

Afds Amatori Calcio Brugnera

Al concorso hanno partecipato una dozzina di formazioni

Sono state una dozzina le squadre di calcio, partecipanti al concorso che da settembre 2023 a giugno di quest’anno hanno sensibilizzato i loro atleti e simpatizzanti rispetto al dono del sangue e dei suoi emocomponenti e hanno racimolato punti grazie alle donazioni di sangue. Oltre alle vincitrici, in questa edizione c’erano l’ASD Furie Rosse, l’Artistica Brugnera 2004, il Judo Tamai, il Tennis Club Brugnera, il Volley Tamai, l’AIA Maniago, il Tamai Calcio, l’ASD Valeriano e l’ASD San Lorenzo.

“È stata un edizione non facile – commenta il coordinatore del gruppo, Mattia Toffoli – viste le tante novità apportate al regolamento, ma l’organizzazione del concorso ha avuto successo. Con dodici squadre partecipanti in totale abbiamo raccolto 920 donazioni di emocomponenti, un grande risultato se pensiamo che molti donatori sono giovani atleti. Anche questa edizione ha, quindi, centrato l’obiettivo di sensibilizzare al dono soprattutto le nuove generazioni”.

Ac Valvasone

La Polisportiva San Giacomo Sedrano non ha avuto rivali durante tutto il concorso, totalizzando 400 punti e portandosi a casa un premio di 700 euro. Al secondo posto si sono classificati con 192 punti i ragazzi dell’Afds Amatori Calcio Brugnera che hanno portato a casa un premio di 200 euro. Infine, sul terzo scalino del podio sono saliti i ragazzi dell’Associazione Calcistica Valvasone che si sono fermati a 136 punti, portando a casa un assegno da 200 euro come premio. Tutte le società sportive restanti sono state premiate con un bonus di 100 euro ciascuna in segno di ringraziamento per aver partecipato e contribuito a sensibilizzare alla donazione di sangue.