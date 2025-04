Inaugurazione ufficiale per la Sagra del Vino di Casarsa

Dopo i primi giorni di festeggiamenti, sarà inaugurata ufficialmente domenica 27 aprile a Casarsa della Delizia la 77a edizione della Sagra del Vino, che poi durerà fino al 5 maggio.



Appuntamento alle 11 nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich con i saluti delle autorità e la premiazione delle cantine vincitrici di Filari di Bolle, l’11ª Selezione spumanti del Friuli Venezia Giulia. Tra i vari appuntamenti della giornata domenicale la presentazione del libro “Il Vino Nel Friuli Patriarcale” a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese alle 17 nella sala consiliare.



Nonostante il meteo grigio i primi due giorni di Sagra del 24 e 25 aprile hanno visto al lavoro tutte le attrazioni del Luna Park e i sorridenti volontari delle associazioni locali, a partire da quelli attivi nei chioschi e nell’enoteca Amateca.

Il programma della Sagra del Vino di Casarsa.

Domenica 27 Aprile



La giornata inizia alle 08:00 con l’Ex Tempore – Sagra del Vino di Casarsa vista dagli occhi dell’arte, un concorso di pittura aperto a tutti, organizzato da 4m3 Aps in via G. Pasolini 22. Alle 09:30 si terrà il torneo di basket 1º Memorial Vito Dimauro, a cura di Polisportiva Basket Casarsa, con premiazioni alle 17:30 e la presenza della fanfara dei Bersaglieri. Dalle 10:00, in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone e via Menotti, ci sarà il mercatino “Arti, Sapori, Mestieri e Creatività”, e sempre alle 10:00, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, si potrà assistere a dimostrazioni di artigianato e antichi mestieri.



“Miaidea – Food Truck On The Road” sarà nuovamente presente in via Udine dalle 10:00, e nello stesso orario, si terrà una dimostrazione di tiro con l’arco a cura di A.s.d. Arcieri della Fenice Fvg nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich. Alle 11:00 apriranno il Luna Park e i chioschi enogastronomici. Alle 11:00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della “77ª Sagra del Vino” con le premiazioni Filari di Bolle l’11ª Selezione spumanti 2025 Casarsa della Delizia nella Sala Consiliare Palazzo Burovich de Zmajevich. Nel pomeriggio, alle 15:00, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, proseguirà la dimostrazione di tiro con l’arco a cura di A.s.d. Arcieri della Fenice Fvg.



Alle 15:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo di teatro di strada “Pop Corn Break”, e alle 16:00, sempre in Piazza Cavour, andrà in scena “Bolle Sbadate”. Alle 16:00, presso Caffè Manú e BirrElia in via XXIV Maggio 21, si terrà la “Festa Country” in collaborazione con Country Eagles e Restless Country Dance, con Dj Giuliano (in caso di maltempo, l’evento si terrà il 4 maggio). Alle 16:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo “Ops!”. Sempre nel pomeriggio, alle 17:00, ci saranno “L’Aperitivo e Fantasia di Crostini” alla Cantina Bortolin Angelo di Valdobbiadene presso il Bar Agli Amici in piazza Italia 18, e l’evento “Il Vino nel Friuli Patriarcale” a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich. Alle 17:30, in Piazza Cavour, si terrà lo spettacolo “Pop Corn Break”, e alle 18:00 al Punto d’Ombra in piazza Italia 10, si terrà “#Sticozzi di Domenica – Ci divertiamo a 360°” con Federico Cozzi Dj. Sempre alle 18:00, il Zeb Cafè ospiterà “Diplomatico” con Dj Francesco Torre e Dj Carinz, e alle 18:30, in Piazza Cavour, si terrà nuovamente lo spettacolo “Ops!”.



Lunedì 28 Aprile



La giornata inizierà con l’apertura del Luna Park e dei chioschi enogastronomici alle 18:00. Alle 20:00, all’Osteria Friûl in via Sisto Biasutti 51, si terrà “Note di Gusto Enogastronomico”, una serata a sostegno dell’associazione ricreativa Corale Casarsese. Alle 21:00, presso il Chiosco A.s.d. Vecchie Glorie Calcio Casarsa in via XXIV Maggio 10, si terrà una serata karaoke in collaborazione con Ristorante Al Posta.

Le mostre.

Doppia mostra nel centro parrocchiale “I reportage del circolo fotografico F/64″, una raccolta di immagini di eventi e vita sociale dell’omonimo circolo fotografico casarsese, e “I colori della solidarietà”, una mostra di opere donate dall’Ute del Sanvitese a sostegno del centro disturbi cognitivi “Fruts di un timp” dell’Ambito territoriale Tagliamento. Lo spazio espositivo dell’ex municipio ospiterà la straordinaria mostra “A matter of metamorphosis” dell’artista svizzero Simon Berger, con opere in vetro che dialogano con i temi di Pasolini e Kafka. Il Centro Studi Pier Paolo Pasolini proporrà l’esposizione “Pasolini America Warhol”, un affascinante viaggio nel rapporto tra l’intellettuale friulano e gli Stati Uniti. Al Glifo Cornici e Arti Decorative si potrà ammirare “Ugo Nespolo – collage di immagini e colori”, mentre il bar Agli amici ospiterà “Casarsa… nel tempo… nei ricordi”, un’evocativa mostra fotografica sulla storia locale con le foto di Gigi Intorcia. Inoltre Land Art nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich con “Fiorirà il giardino”, a cura di Non Solo Fiori.