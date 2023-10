L’iniziativa del Doge Sartoriale di Udine.

Si è ritrovato con il negozio allagato e centinaia di capi rovinati, Nicola Sant, titolare del Doge Sartoriale di Piazza Matteotti a Udine. Nonostante l’episodio però il proprietario non si è abbattuto e ha deciso di trasformare quanto successo in un’occasione per aiutare le persone meno fortunate.

Dopo aver valutato l’entità dei danni subiti dal suo negozio di abbigliamento, il titolare di Doge Sartoriale ha preso una decisione straordinaria. Piuttosto che lasciare che oltre 100 paia di pantaloni e maglioni di alta moda andassero persi, ha deciso di donarli interamente a enti e associazioni locali che si occupano di persone bisognose.

Le entità e le associazioni interessate a ricevere questi capi di abbigliamento possono accreditarsi per il ritiro e la consegna inviando una mail all’indirizzo info@studiotutino.com. Questa procedura garantirà che i capi finiscano nelle mani di coloro che ne hanno più bisogno e li metterà a disposizione di chiunque sia coinvolto nell’aiuto ai meno fortunati.