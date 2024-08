Dopo la bufera, si apre il dialogo Comune-Regione sul progetto di Borgo Stazione

La polemica sul progetto di Borgo Stazione.

Dopo il temporale, torna il sereno, si dice; o, almeno, si rischiara: Comune di Udine e Regione, infatti, hanno aperto un confronto sul progetto di Borgo Stazione, al centro di una feroce polemica perché non finanziato, nonostante la richiesta della giunta De Toni, in sede di assestamento di bilancio.

Ieri si è tenuto un incontro tra il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, un incontro, a quanto pare, sereno e collaborativo. A parlare è stato il primo cittadino: “É stato un incontro positivo all’insegna del dialogo istituzionale“.

“Nel corso della riunione, caratterizzata da toni cordiali, é stato individuato il modus operandi per procedere, già da settembre, verso un percorso di collaborazione per le future scelte cittadine, anche in riferimento alla riqualificazione di un’area delicata come quella di Borgo Stazione“.

La conversazione ha riguardato anche la gestione dei rapporti istituzionali tra i due enti: “Abbiamo condiviso entrambi la volontà di instaurare un dialogo istituzionale e diretto Sindaco – Presidente al fine di ottenere i risultati che tutti auspichiamo per Udine e il Friuli” ha chiuso il sindaco De Toni.