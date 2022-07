Furto in casa di un’anziana a Udine.

Le entrano in casa forzando una finestra, e se ne vanno con un bottino di 20mila euro. Vittima del furto una donna di Udine di 72 anni, residente in via Bariglaria.

I ladri una volta entrati hanno rovistato per tutta la casa, e se ne sono andati con gioielli e denaro per circa 20mila euro. Tra gli oggetti rubati ci sarebbe anche un Rolex. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i movimenti dei topi d’appartamento anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, ma per il momento dei malviventi non c’è alcuna traccia.