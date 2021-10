Un ferito nell’incidente di questa mattina a Cussignacco.

Rimane ferito dopo la carambola di questa mattina a Cussignacco. Il conducente di uno dei veicoli è stato soccorso dopo l’incidente che ha coinvolto tre auto a Udine.

Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Veneto e via Mestre. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione all’origine dello scontro ci potrebbe essere una mancata precedenza.

Sul posto, oltre all’automedica del 118 Fvg che ha prestato i primi soccorsi all’infortunato, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine.

