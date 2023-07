Feste ed eventi cambiano la viabilità di Udine: le modifiche al traffico in città

Modifiche al traffico a Udine nei prossimi giorni.

Questa settimana sono in previsione diverse iniziative di intrattenimento che coinvolgeranno alcune zone del centro cittadino, a partire da giovedì 13 e fino al week end compreso.

Si comincia con giovedì 13 luglio, nella zona antistante l’ex Chiesa di San Francesco. In occasione di Area Danza, Urban Dance Festival a cura di Compagnia Arearea, inserito nel cartellone di Udine Estate 2023, sono previste alcune limitazioni alla mobilità cittadina. Dalle ore 10 alle ore 24 di giovedì 13 luglio non sarà possibile accedere a Largo Ospedale Vecchio nel tratto compreso tra l’Accademia Civica “Nico Pepe” e via Ginnasio Vecchio. Nella stessa area sarà anche vietato parcheggiare.

Ulteriori limitazioni sono previste venerdì 14 luglio dalle 20 alle 22, in occasione del “9° Raduno Vespa in Notturna” organizzato dal Vespa Club di Udine. Le vespe partiranno dal campo sportivo del Comune di Pozzuolo del Friuli per raggiungere Udine intorno alle 20.30 e, dopo una sosta in Piazza Duomo, ripartiranno alla volta di Pozzuolo.

Per consentire il passaggio dei mezzi Piazza Duomo sarà interdetta al traffico dalle 19.30 alle 22.00. Tra le 20 e le 22 invece sarà momentaneamente sospesa la circolazione durante il passaggio del corteo, a partire da via Gonars fino a via Lumignacco, piazzale Cella, viale Delle Ferriere, viale Europa Unita, viale Ungheria, piazza Patriarcato, via Piave, via Vittorio Veneto e piazza Duomo.

L’itinerario del ritorno vedrà il gruppo partire da piazza Duomo e passare per via Vittorio Veneto, via Aquileia, piazzale D’Annunzio, via Leopardi, piazzale Della Repubblica, via Ciconi, piazzale Unità d’Italia, viale Delle Ferriere, piazzale Cella, via Pozzuolo, via Basaldella, via della Roggia fino in comune di Campoformido.

Infine sabato 15 luglio i ciclisti notturni dell’Alpe Adria Bike Night affolleranno Udine per l’ultima tappa delle loro escursioni notturne. L’itinerario li porterà da piazza Libertà fino ad Ugovizza, con partenza alle 23.59, un minuto prima della mezzanotte.

Per garantire la massima sicurezza ai ciclisti, che saranno oltre 400, non sarà possibile parcheggiare in piazza Libertà dalle 17 di sabato 15 alle 2 di domenica 16 luglio. Inoltre il traffico sarà interrotto in piazza in occasione della partenza e temporaneamente lungo tutto il percorso delle biciclette fino all’uscita dal Comune. Questo l’itinerario: via Vittorio Veneto, via Piave, piazza Patriarcato, piazza Primo Maggio, viale Della Vittoria, piazzale Osoppo, via San Daniele, piazzale Diacono, via Martignacco, viale Pasolini, via Mainerio, via Della Casa.