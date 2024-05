Percoto Canta, svelata la giuria: ancora pochi giorni per iscriversi

La giuria di Percoto Canta.

Che sarà Andrea Mirò a guidare la giuria della 37a edizione di Percoto Canta è ormai noto. A lei si aggiungono ora altri due importanti nomi nel panorama musicale italiano. Ad affiancare la grande cantautrice, direttrice d’orchestra e polistrumentista nella scelta di chi far proseguire nel cammino verso la finalissima del contest canoro, infatti, sarà Franesco Rapaccioli, musicista, cantante, produttore musicale e discografico oltre che apprezzato vocal coach.

Spetterà a loro, infatti, il compito di selezionare i cantanti sabato 25 e domenica 26 maggio alla Casa della Musica di Cervignano e consegnare quindi loro il pass per la semifinale di Aquileia del 20 luglio. Nella seconda fase del concorso, invece, quella che porterà alla finalissima, si aggiungerà Vittorio Matteucci, musicista, compositore, cantante, ma anche attore molto conosciuto in tutto il Paese.

Ancora pochi giorni per iscriversi.

Mancano ancora pochissimi giorni per inviare la propria candidatura e le numerose domande già pervenute da tutta Italia confermano l’interesse nei confronti di una manifestazione che da quest’anno è entrata ufficialmente a far parte anche della Rete dei Festival Italiani. Il termine per la presentazione delle domande scade sabato 18 maggio. Da quel momento in poi partirà ufficialmente il via al viaggio verso la vittoria del contest che sarà decisa come ormai tradizione sul prestigioso palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e che prevede un primo premio di ben 10 mila euro.

Il bando per partecipare al festival, organizzato dall’omonima associazione, con il sostegno della Regione, il patrocinio dei Comuni di Udine, Pavia di Udine, Cervignano del Friuli, Aquileia, Grado, della S.I.A.E. (altra importante novità di quest’anno), di Nuovo Imaie, di A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani) e del M.E.I., è scaricabile dal sito internet di Percoto Canta e le domande dovranno pervenire, come detto, entro e non oltre il 18 maggio 2024.