Il piano dei lavori per strade di Udine.

Nel corso della seduta di martedì scorso, la Giunta comunale di Udine ha approvato una serie di interventi sulle strade e i marciapiedi in alcuni punti molto importanti della viabilità urbana, sia per quanto riguarda la mobilità pedonale che per quanto riguarda il traffico veicolare delle automobili e del trasporto pubblico.

Si tratta di interventi molto importanti che mirano a garantire la sicurezza degli utenti delle strade urbane.

Gli interventi sugli asfalti

Saranno ricostruiti i manti stradali in Viale Venezia, nel primo tratto di accesso alla città e ultimo tratto in uscita, in via Ragogna, in corrispondenza del cimitero monumentale di San Vito, e in via Muris, che collega via Ragogna a viale Monsignor Nogara. Nuovi asfalti saranno realizzati anche in via Chiusaforte verso nord e in via Buttrio verso est, entrambe arterie fondamentali per la viabilità da e verso Udine.

In tutti questi siti la superficie stradale risulta molto usurata, con molte fratture cosiddette “a ragnatela”, diversi avvallamenti e molti rattoppi fatti nel corso degli anni. Le vecchie superfici saranno completamente fresate, saranno consolidate le fondamenta del tappeto stradale, e saranno ripristinate le pendenze per lo scolo dell’acqua piovana. Infine si provvederà a posare il nuovo asfalto e a ridipingere la segnaletica orizzontale.

Secondo il cronoprogramma passato al vaglio della giunta, la progettazione esecutiva sarà approvata entro l’estate, mentre le opere, per una quadro economico complessivo di 600 mila euro, saranno concluse entro la fine del 2024.

Il rifacimento dei marciapiedi

Un altro importante capitolo di interventi riguarderà i marciapiedi delle strade udinesi, con particolar attenzione rivolta ad alcuni siti nei quartieri. Ad essere interessati da questi interventi saranno via Cefalonia, nella zona est della città, via Spalato, e viale Europe Unita, nei pressi della stazione ferroviaria.

Il principale obiettivo degli interventi sarà la rimozione delle barriere architettoniche che allo stato attuale non rendono pienamente agibile l’utilizzo di questi percorsi pedonali alle persone con disabilità o con difficoltà motorie.

In via Cefalonia sarà ricostruito l’intero marciapiede sul lato sud della strada, con i relativi saliscendi accessibili e una nuova superficie calpestabile, in sostituzione di quella attuale, gravemente deteriorata. In corrispondenza dell’imbocco della via sarà infine realizzato un nuovo attraversamento pedonale che si andrà a integrare con l’isola di traffico che divide la carreggiata.

In via Spalato saranno completati i tratti di marciapiede che oggi sono mancanti, in cui la superficie è senza pavimentazione e in ghiaia, mentre in viale Europa Unita sarà effettuato un adeguamento dell’attraverso pedonale a est della stazione dei treni, con la risoluzione di numerosi punti del Piano per l’Eliminazione delle barriere architettoniche comunale (PEBA).

In tutti questi interventi sarà sostituita la pavimentazione sconnessa, saranno posati i moduli tattilo-plantari per consentire l’utilizzo dei percorsi anche alle persone con disabilità visive e infine saranno realizzati i raccordi con pendenze accessibili per tutti i pedoni. La progettazione per la manutenzione dei marciapiedi, che prevede una spesa complessiva di 120 mila euro, sarà approvata all’inizio dell’estate. I lavori partiranno entro l’autunno, dopo il termine delle procedure di gara e affidamento delle opere.