Tre riconoscimenti internazionali per il Gruppo Glp di Udine.

E’ considerato tra i migliori studi di consulenza al mondo: il 2023 riconferma il Gruppo udinese Glp tra le eccellenze internazionali nel settore della proprietà intellettuale. E, a dirlo, sono classifiche prestigiose.

Da 56 anni riferimento per tutti gli innovatori che richiedono una consulenza strategica capace di valorizzare i loro asset, il Gruppo ha avuto un percorso di crescita unico e, ad oggi, conta uffici a Udine, Milano, Bologna, Perugia, San Marino e Zurigo, in cui vari professionisti sono a supporto dei clienti provenienti da ogni settore della tecnica, molti dei quali veri e propri leader internazionali di mercato.

A confermare il percorso del gruppo Glp è Forbes Italia, per il quarto anno consecutivo, lo ha inserito nei “100 Professionals 2023” ovvero la classifica dei migliori studi di consulenza in Italia, unico studio della sezione Consulting ad operare esclusivamente nella proprietà intellettuale.

Recentissima anche la pubblicazione da parte del Financial Times, in collaborazione con Statista, del report “Europe’s Leading Patent Law Firms” che seleziona ogni anno i migliori studi di proprietà intellettuale in Europa per i servizi di patent prosecution e di consulenza strategica brevettuale. Per il quarto anno consecutivo il Financial Times include Glp in questa selezione, riconoscendola, unica in Italia, in ciascuna delle categorie tecniche frutto dell’analisi.

“Il riconoscimento in tutte le categorie tecniche è la prova del successo del nostro approccio e dell’organizzazione aziendale che permette a tutti i collaboratori di sviluppare know-how trasversali – commentano con orgoglio i due Managing Partners Davide L. Petraz e Daniele G. Petraz -. Fa bene rileggere che siamo classificati “Gold” per i settori Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Elettronica e Fisica, “Silver” nei settori Chimica e Farmaceutica, Materiali e Nanotecnologie e Informatica e Software, e “Bronze” nel settore Biotecnologie, Alimenti e Salute“.

Anche il mercato IP cinese ha confermato GLP tra i migliori studi in Europa per il terzo anno consecutivo, consegnando il prestigioso riconoscimento “2023 Recommended International IP Agencies” a Pechino durante il China IP International Annual Forum, punto di riferimento per tutti i professionisti asiatici della proprietà intellettuale.