Friulani e stranieri insieme per festeggiare la primavera in Borgo Stazione

Festa di Primavera in Borgo Stazione.

L’aspetto “problematico” lo racconta la cronaca, ma chi racconta la ricchezza e le mille sfaccettature di un quartiere multiculturale come quello di Borgo Stazione a Udine, dove ci sono tante persone, straniere e friulane, che convivono? Ci prova il quartiere stesso, con una festa collettiva a cui tutti sono invitati a partecipare per scoprire che dietro a quell’area appiattita nella definizione di ghetto, ci sono anime che si incontrano e si relazionano in un cosmo composto da ben 64 popoli di tutto il mondo.

Domani, infatti, ci sarà Una Nuova Primav(era) in Borgo Stazione, una giornata di divertimento, conoscenza e incontro che parte a mezzogiorno e mezzo, in via Roma, con un pranzo tutti assieme per ascoltare le voci di commercianti e residenti del quartiere e continuare poi con una visita nelle botteghe.

Ecco il programma completo:

Ore 12.30 – Via Roma 56

Pranzo in Borgo

Starbox – Fast Good, con le testimonianze dei commercianti del quartiere e gli interventi di Ahmed Faghi Elmi (Anolf) e Viktoria Skyba (Ass. Ucraina-Friuli) Su prenotazione, fino a esaurimento posti, mail borgomondoudine@gmail.com

Ore 13.30 – Via Roma – Via Battistig – Viale Leopardi

“Viaggio tra i negozi etnici di Borgo Stazione” (in collaborazione con Confcommercio): visita guidata dell’emporio multiculturale con tappa presso il Barber Shop di Rachid Lagdah e coffee-break presso la “Bottega del Caffè” di Cai Fangfang

Ore 16.30 – Via Dante – Piazza della Repubblica – Via Roma

“Sei stazioni, enne storie”: passeggiata culturale per il cuore di Borgo Stazione con i messaggi in bottiglia delle comunità, dei residenti, degli storici, del Comune, della Scuola multietnica e dei cronisti.

Le stazioni: 1) Dante Alighieri; 2) Ermes Midena; 3) Orienti; 4) Poste; 5) Cronaca di Udine; 6) Stazione ferroviaria.

Interventi e performance di: Rosaria Arfè, Giorgio Ganis, Davide Degano, Gianni Giuricich, Wajid Abbasi, Paolo Fagiolo, Mirda Munna, Romano Vecchiet, Roberto Cocchi, Andrea Purinan, Marco Orioles, e i brani di Corazon Latino

Ore 16.45 – 20:00 Piazza della Repubblica – Via Roma

Contest fotografico sulle magnolie in fiore, con premi messi in palio dai commercianti del quartiere. Direzione artistica: Davide Degano e Andrea Salone

Ore 17.45 – Via Roma 53

“Aperitivo dadaista”: spettacolo finale presso il marciapiede del Caffè Corin con le comunità, i musicisti, gli artisti, i poeti con degustazioni latinoamericane. Sotto la regia di Rocco Burtone intervengono: Adon Ambroise N’Guya, Ivano Marchiol, Saul Solorzano, Antonio De Lucia, Barbara Errico, Andrea Castiglione, Nicolangelo Palermo, Carlo Marcello Conti, Enrico Tonazzi, Sandro Comini, Umberto Marin, Laura Visentin.