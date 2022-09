Friuli Doc anche in osteria: menù a tema a partire da 4,50 euro

Torna “Friuli Doc in Osteria”, la manifestazione organizzata da Confesercenti Udine e Comitato Difesa Osterie Friulane, che coinvolgerà 20 locali tipici udinesi con una proposta enogastronomica a tema.

Dall’8 all’11 settembre, infatti, Udine rinnoverà l’appuntamento con la buona cucina regionale, e fra le protagoniste indiscusse ci saranno proprio le osterie, luogo di socialità tradizionale in Friuli. Ognuno dei venti locali proporrà un menù diverso (dagli gnocchi, ai salumi, dalla coda di bue al salame con l’aceto) , accompagnato da un buon bicchiere di vino, con prezzi a partire da 4,50 euro.

“Il nostro obiettivo – è intervenuto Enzo Mancini, presidente del Comitato Difesa Osterie Friulane -, salvaguardare e trasmettere ai giovani gli usi, i

costumi, le tradizioni della nostra terra nonché tutelare e promuovere la nostra bella lingua. E’ dal 1300 che l’osteria ha scandito la vita quotidiana del Friuli, ponendosi come luogo di aggregazione, conversazione, informazione, svago e, in casi particolari, anche di risoluzione di piccoli e grandi problemi quotidiani. Anche oggi, nonostante la tecnologia abbia

raggiunto livelli altissimi, l’osteria riesce a esprimere quel significato di luogo amato e condiviso che unisce e aiuta a promuovere valori quali la solidarietà e la uguaglianza, nonché a difendere il ricordo di un passato che è sempre con noi”.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Udine, Ente Friuli nel Mondo, Promoturismo Fvg, Società Filologica friulana, Pro Loco Città di Udine, ed è svolta in collaborazione con ARLeF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana che anche in questa 5a edizione ha tradotto il menù in lingua friulana.

“Dalla prima edizione di “Friuli Doc in Osteria” – ha commentato l’assessore ai grandi eventi, Maurizio Franz -, è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra grazie al quale ogni anno vengono valorizzate le nostre eccellenze e la nostra tradizione culinaria, quella che ha fatto conoscere la nostra terra in tutto il mondo”.

“E’ un percorso virtuoso che affonda nelle radici del passato ma guarda al prossimo futuro – ha spiegato Marco Zoratti, presidente di

Confesercenti Udine -. Un importante evento in cui crediamo molto e che ci dà sempre grandi soddisfazioni”.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato Massimo Marchesiello, prefetto di Udine, Loris Basso, presidente di Ente Friuli nel Mondo, Alessandro Salvin, del Ducato dei Vini Friulani, ed Enzo Cataruzzi del Club della minestra, oltre ai rappresentanti del nuovo sodalizio “Identità Friulana” che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

I locali adereni Friuli Doc in osteria sono:

Al Canarino (via Cussignacco 37), Al Carûl Ciòc (via G.B.Tiepolo, 64), Al Fari Vecjo (via Grazzano 78), Al Lepre – Gustâ (via Poscolle 29), Al Pavone (via Muratti 62), Al Vecchio Stallo (via Viola 7), Alla Ghiacciaia (via Zanon 13/A), Antica Trattoria Maddalena (via Pellicerie 4), Cin Cin Bar (viale G. Bassi 60), Cjanton Di Vin (via F. Tomadini 6), Da Artico (via Poscolle 58), Grappolo D’oro (via B.Stringher 5), La Torate (piazza Del Pozzo 20), Osteria Al Marinaio (via Cisis 2/A -Angolo Via Grazzano), Osteria Alle Volte (via Mercerie 6), Osteria Da Lucia (via Di Mezzo 118), Osteria E Staffa (via Poscolle 47), Pieri Mortadele (via Bartolini 8), Quinto Recinto (largo Dei Pecile, 3), Vineria La Botte (via Manin 12)