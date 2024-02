I ladri le entrano in cantina e si portano via anche la sedia a rotelle della figlia

Furto a Udine.

Furto a Udine, in una casa di via dei Prati: i ladri sono entrati nella cantina di un’abitazione e hanno portato via tutto quello che hanno trovato. A denunciare l’accaduto ai carabinieri della compagnia del capoluogo, è stata una donna di 66 anni, residente in città.

I malviventi sono penetrati nello scantinato, tra la mezzanotte e le 7.30 di venerdì 23 febbraio, senza apparente effrazione. Una volta dentro, hanno rubato gioielli, monete d’argento e persino una sedia a rotelle in uso alla figlia della donna. Il danno è ancora da quantificare.