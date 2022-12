Il gallo di via Marangoni a Udine non ha più casa

Da mesi, ormai, vive in via Marangoni a Udine, ma per il gallo Mario potrebbe essere giunto il momento di cambiare casa.

A quanto pare, infatti, il pennuto è stato “sfrattato” dall’edificio abbandonato (di proprietà privata e in via di riqualificazione) che aveva eletto come sua dimora. Subito, sui social è scattato il tam tam per trovargli una nuova sistemazione: “Appello al buon cuore di qualcuno che abbia la possibilità di trovare un posto per il mitico Gallo – ha scritto infatti una cittadina -, che non ha più un posto dove stare dato che è stato cacciato della casa abbandonata che lo accoglieva; adesso dorme fuori al freddo chissà per quanto resisterà”.

E molti si sono proposti di ospitarlo, sia tra i residenti della città, sia tra chi abita in campagna, preoccupati che lì, ora, possa finire preso sotto dalle auto. Il problema, però, è riuscire a prenderlo. Il gallo, infatti, è comparso nella zona verso maggio e la sua presenza ha spaccato a metà il quartiere, tra chi lo ha benevolmente “adottato” come mascotte (portandogli anche da mangiare) e chi invece lo ha segnalato alla Polizia locale per il suo chicchiricchì troppo mattiniero. Dopo aver sentito l’Azienda Sanitaria, il Comune di Udine ha cercato di intervenire per spostarlo in un luogo più idoneo, ma le missioni di cattura non hanno avuto buon fine.