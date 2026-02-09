Mercoledì 11 febbraio giornata “porte aperte” alla Scuola superiore di Toppo Wassermann dell’università di Udine.

Giornata “porte aperte” alla Scuola superiore dell’università di Udine. Mercoledì 11 febbraio “porte aperte” agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori all’istituto di eccellenza dell’Ateneo friulano, la Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”. Gli studenti di una quindicina di istituti scolastici parteciperanno infatti al “Supe Discovery Day” che si terrà, dalle 10, a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine), sede della Scuola. Giunta al 22esimo anno di attività, la Scuola superiore, cui si accede per concorso, offre il convitto gratuito e un percorso di formazione d’eccellenza, interdisciplinare e integrativo dei corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo.

Accoglienza e orientamento.

Il “Supe Discovery Day” è organizzato e gestito dagli allievi della Scuola “di Toppo Wassermann” che faranno da testimoni, guide e “orientatori” ai loro colleghi delle superiori. Saranno spiegate le caratteristiche dell’istituto di eccellenza, le opportunità e i vantaggi che offre, fra cui: vitto e alloggio gratuiti, esonero dalle tasse universitarie, docenti tutor e il diploma di licenza equiparato al titolo di master di secondo livello. Ma anche i diversi progetti in cui gli allievi della Scuola sono impegnati. Non mancherà la visita alla sede, alle strutture didattiche, a quelle residenziali e il momento conviviale finale.

La Supe.

La Scuola superiore, nata nel 2004, attualmente conta circa 90 allievi. Finora ne ha diplomato circa 207 che ora occupano importanti ruoli in realtà private e pubbliche in ogni parte del mondo. La Scuola è sostenuta dal Ministero dell’università e della ricerca, dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e dalla Fondazione Friuli.

Le caratteristiche.

L’istituto dell’Ateneo friulano si divide di due classi: umanistica e scientifico-economica, che comprende Medicina e chirurgia. Oltre al primo anno, come matricola, è possibile iscriversi anche al quarto anno dopo il conseguimento del diploma di laurea. I posti disponibili al primo anno sono nove per la classe scientifico-economica e nove per quella umanistica. Sei i posti a disposizione al quarto anno, tre per l’umanistica e altrettanti per la scientifico-economica. Per conservare lo status di allievo della Scuola bisogna mantenere un regolare percorso di studi con una media d’eccellenza.