Vigili del fuoco al lavoro a Mortegliano per l’incendio di un’abitazione.

Un incendio nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, ha coinvolto un’abitazione di Mortegliano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via Cividale, nel comune di Mortegliano, dopo che le fiamme si erano sviluppare, per cause ancora da accertare, all’interno di un’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero, e ha messo in sicurezza la casa colpita dall’incendio, dopo aver escluso la presenza di bombole del gas o animali. Da una prima ricostruzione le fiamme potrebbero essere scaturite da un divano all’interno dell’abitazione. Una persona, in quel momento presente in casa, è stata portata al sicuro.