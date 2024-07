La protezione civile di Udine è intervenuta ieri per assicurare la fornitura di energia elettrica ad una palazzina in via dei Calzolai 4, in centro città, rimasta ancora senza corrente a causa del guasto di giovedì pomeriggio.

Il danno subito ad una cabina elettrica verrà definitivamente risolto lunedì, quando Enel interverrà sull’asse stradale. Per assicurare quindi l’approvvigionamento di energia ai sei appartamenti e alla gelateria interessati, é intervenuta la Protezione civile udinese, con l’installazione di un grande generatore che verrà controllato dagli operatori. sono stati infatti organizzati turni sulle 24 ore fino a lunedì.