Nuovo guasto e nuovo ripristino, l’odissea senza fine degli ascensori in stazione

Ripristinato l’ascensore in stazione a Udine.

Il cantiere (complice anche la pandemia) è stato un’odissea, ma anche dopo essere diventato operativo, il percorso dell’ascensore in stazione a Udine è stato decisamente accidentato. Entrati in funzione in occasione dell’Adunata degli Alpini, nel maggio 2023 dopo circa quattro anni di attesa, da allora gli elevatori installati al binario 1, 5 e 6 hanno subito diversi intoppi, tra guasti (ora uno, ora l’altro) e successivi aggiustamenti.

Quattro guasti in poco più di sei mesi di funzionamento, culminati, alla fine dell’anno scorso, con uno stop di diversi mesi. Poi ancora un guasto a marzo per quello del binario 1 e, pochi giorni fa, per quello del binario 5 e 6. Ora, la Regione ha annunciato che Rfi è nuovamente intervenuta e l’ascensore è rientrato in funzione, così come quello a San Giorgio di Nogaro, dopo che l’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, aveva sollecitato, nel corso di un incontro a Roma, un intervento risolutivo.