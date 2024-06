Ha confessato l’autore dell’accoltellamento in via Roma a Udine

Sono scattati i domiciliari per un 35enne udinese, ritenuto l’autore dell’accoltellamento avvenuto sabato 22 giugno a Udine

E’ agli arresti domiciliari, in esecuzione della misura disposta dal Gip del Tribunale di Udine, un 35enne udinese, ritenuto l’autore dell’accoltellamento avvenuto in via Roma lo scorso sabato, a seguito del quale era rimasto ferito un cittadino dominicano.

La misura cautelare è stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato di Udine, con il personale della Squadra Mobile.

Dopo l’aggressione, l’uomo si era dato alla fuga

L’attività d’indagine svolta, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere importanti elementi di colpevolezza a carico del 35enne, che aveva fatto perdere le sue tracce subito dopo l’evento, lasciando la città. L’uomo era stato contattato dagli investigatori e convinto a presentarsi negli Uffici della Questura per chiarire la sua posizione.

Il 35enne si era quindi costituito, accompagnato dal suo avvocato, nel primo pomeriggio di lunedì 24 giugno ed era stato ascoltato dagli inquirenti.

In base a quanto emerso nel corso delle indagini, il Gip del Tribunale di Udine, su richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ora il 35enne dovrà rispondere di lesioni aggravate dall’uso di un’arma.