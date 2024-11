Taglio del nastro per Idea Natale: alla ricerca del regalo perfetto

Si apre la 35esima edizione di Idea Natale.

Al via uno degli eventi più attesi delle festività: Idea Natale apre le sue porte, portando con sé tutta la magia, la tradizione e l’energia delle celebrazioni natalizie. Un’occhiata da lontano ai primi stand e il pensiero corre già veloce alle ormai imminenti festività. Giunta alla 35esima edizione, dà il via di fatto a una serie di fiere ed eventi legati a una delle feste principali del nostro calendario.

Fino a lunedì 18 novembre, tantissime idee regalo e interessanti proposte per addobbare la casa e apparecchiare la tavola delle feste. Ad anticipare l’atmosfera natalizia e a suggerire consigli per gli acquisti evitando le corse dell’ultimo minuto, ci pensano 180 espositori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, ma anche dal Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

Negli stand, gli espositori sono all’opera per consigliare, far indossare, annusare e degustare il regalo giusto, da quello più impegnativo a quello più easy, sempre originale e mai banale. Negli ultimi anni, i prodotti agroalimentari hanno guadagnato i primi posti in classifica tra i regali da mettere sotto l’albero. Anche gli stand di Ideanatale offrono una gustosa panoramica enogastronomica di prodotti tipici e dolci natalizi del Friuli Venezia Giulia e di tante altre regioni italiane.

Ideanatale è attesa dal pubblico anche per il ricco programma di eventi gratuiti che la anima rendendola occasione di condivisione, riflessione, conoscenza, divertimento e arricchimento. Il visitatore, infatti, può unire la ricerca e l’acquisto del regalo a qualcosa che non si compra, ma si vive in prima persona scegliendo tra 25 appuntamenti a programma dedicati ad adulti e bambini: magia e intrattenimento, canti e musica della tradizione natalizia, animazioni, letture e spettacoli per bambini e famiglie, degustazioni guidate gratuite nella rassegna “Spumanti per le Feste”, incontri, presentazioni di libri con gli autori.

L’inaugurazione.

Taglio del nastro della 35° edizione di Ideanatale alla Fiera di Udine

“E’ quella manifestazione che apre mente e cuore al Natale – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ieri durante l’inaugurazione al padiglione 6 della Fiera di Udine -. Un periodo importante da un punto di vista spirituale, ma anche sociale ed economico. Giorni in cui le famiglie si riuniscono, si scambiano i regali, testimonianza di affetto, amore e amicizia. Ben venga quindi Ideanatale, che da un lato ci aiuta nelle nostre scelte, dall’altro offre ad artigiani e associazioni la possibilità di far conoscere il proprio abile e prezioso lavoro, spesso vera eccellenza artistica“.

“Ma c’è un altro importante elemento che caratterizza e accresce il valore di questa fiera – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale -. È la presenza costante del volontariato sociale. Qui vediamo uniti, e operare in sinergia, la maestria di chi realizza gli oggetti esposti e quello spirito altruistico ben radicato nella nostra società, testimonianza concreta dei valori del Natale“, ha concluso Bordin.

Presenti all’inaugurazione della fiera anche i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Francesco Martines, Edy Morandini, Stefano Balloch, Roberto Novelli e Massimiliano Pozzo. Ha portato i saluti della Giunta, l’assessore Fvg alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, sul palco assieme al presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza, al presidente di Confartigianto – Imprese Udine, Graziano Tilatti, ad Alessandro Tollon per la Camera di Commercio Pordenone – Udine, al vicesindaco del capoluogo friulano Alessandro Venanzi e al sindaco di Martignacco Mauro Delendi.

Con 180 espositori, provenienti anche da fuori regione e un calendario di 25 eventi gratuiti dedicati ad adulti e bambini, Ideanatale rimarrà aperta fino a lunedì 18 novembre.