L’inaugurazione dopo i lavori alla scuola primaria Lea D’Orlandi di Udine.

Taglio del nastro a Udine per la scuola primaria Lea D’Orlandi, dopo i lavori che l’hanno interessata negli scorsi mesi. Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina presente anche il sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dall’Assessore all’istruzione Federico Pirone e dall’assessore ai lavori pubblici Ivano Marchiol, e la dirigente dell’Istituto comprensivo III Rosaria Arfè. Sull’edificio scolastico di via della Roggia sono stati eseguiti importanti lavori di consolidamento strutturale e di efficientamento energetico.

I lavori.

L’intervento eseguito ha previsto l’adeguamento antisismico e il consolidamento delle strutture portanti, oltre a una serie di miglioramenti per l’efficienza energetica dell’edificio. Le opere miravano in particolare a rendere la scuola un ambiente sicuro e confortevole, capace di rispondere ai più alti standard di sostenibilità ambientale e di qualità degli spazi educativi, anche in termini di sicurezza.

L’ammodernamento ha incluso anche l’installazione di nuovi sistemi di isolamento termico e nuovi infissi, opere fondamentali per il risparmio energetico che garantiranno un notevole abbattimento delle dispersioni. Dal punto di vista estetico infine, tanto i muri esterni quanto quelli interni, sono stati tinteggiati con colori vivaci e allegri prima assenti, per donare alla scuola un clima giocoso e accogliente.

Le opere, iniziate nel 2023 e rese possibili da un investimento complessivo di 2 milioni di euro, erano mirate a garantire una maggiore sicurezza e sostenibilità per questo importante edificio scolastico del quartiere di San Rocco. Il progetto è stato finanziato per il 50% da fondi statali e del PNRR e per il restante 50% da fondi comunali.

L’inaugurazione e le dichiarazioni.

“Nell’anno e mezzo che ci ha visti al governo della città e nei prossimi anni l’investimento sui plessi scolastici mette nero su bianco il nostro impegno nei confronti del sistema educativo e delle scuole come edifici chiave della nostra città, dei nostri quartieri e della nostra comunità”, spiega il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Soltanto di recente abbiamo inaugurato la scuola Di Toppo – Pascoli, progetto di 4 milioni di euro, e importanti lavori saranno eseguiti anche alla scuola Dante. La riqualificazione degli edifici scolastici è fondamentale per garantire un servizio educativo di alto livello. L’istruzione – continua – non può prescindere da ambienti sicuri e sostenibili, adeguati agli standard attuali e punto di riferimento per la comunità udinese nel futuro. Investire negli edifici scolastici significa dare un ruolo centrale a tutti i servizi educativi, che ci impegniamo a sostenere di più”.

“Le scuole sono uno dei cuori pulsanti delle nostre comunità e dei nostri quartieri, vogliamo sostenerle sia nei servizi sia nei luoghi dedicati all’apprendimento perché sono imprescindibili per la vita dei bambini e delle bambine”, commenta l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone. “La scuola D’Orlandi, dove oggi sono iscritti ben 120 bambini – spiega l’Assessore – fa parte di un polo scolastico completo 0-11 anni che comprende anche il nido comunale “Dire, fare, giocare” e la scuola d’infanzia “Monsignor Cossettini”. Qui a san Rocco trovano sede anche il Museo friulano di storia naturale e strutture sportive dedicate ai ragazzi: oggi non solo inauguriamo una scuola completamente rinnovata ma rafforziamo il livello di servizi in un quartiere cruciale della nostra città”.

“Dagli ultimi dati a disposizione sappiamo che le scuole italiane sono in ritardo su riqualificazione edilizia. Basti pensare che in Italia molti dei progetti PNRR, circa il 40% degli interventi, sono bloccati nella fase iniziale del progetto. Gli interventi di questo tipo nella nostra città stanno procedendo bene e continueranno nei prossimi anni”, aggiunge l’Assessore alle Opere pubbliche Ivano Marchiol.

“Oggi inauguriamo un altro progetto importante di efficientamento energetico e di messa in sicurezza di un edificio scolastico, che è stato rinnovato e ammodernato, tanto da un punto di vista strutturale quanto da quello della sostenibilità energetica, ribadendo l’importanza che affidiamo alle 43 scuole udinesi all’interno del nostro patrimonio immobiliare, ma anche la centralità che riteniamo abbiano nella vita dei quartieri”.