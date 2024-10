La Regione stanzia 10mila euro. Il Comune di Udine ringrazia pubblicamente l’assessore Riccardi

Il Comune di Udine, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha avviato un’azione immediata di supporto per i cittadini di Cussignacco rimasti senza casa dopo l’incendio che ha colpito la loro palazzina in via Pirona domenica 27 ottobre.

“Voglio ringraziare pubblicamente l’assessore regionale Riccardo Riccardi per il supporto economico che ha voluto fornire attraverso la Protezione civile per aiutare le famiglie costrette a lasciare la loro casa” ha dichiarato il Sindaco Alberto Felice De Toni.

La Regione stanzia 10mila euro

Grazie all’intervento regionale, sono stati stanziati 10mila euro che consentono al Comune di sostenere i costi di accoglienza alberghiera per i cittadini sfollati, ospitati temporaneamente in una struttura che garantisce loro servizi adeguati, tra cui camere con angolo cottura e colazione inclusa.

“L’Amministrazione si è mossa subito per aiutare i residenti della palazzina andata a fuoco, trovando prima una sistemazione di emergenza presso il Bocciodromo e individuando, poi, una struttura più dignitosa che garantisse ai cittadini di poter vivere meglio un momento sicuramente difficile” spiega De Toni. “La cooperazione istituzionale fra Comune e Regione è un segnale di buona politica, che mette sempre al primo posto le esigenze e i bisogni dei cittadini”.

Esempio di buona politica

Anche l’assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Zini, ha voluto esprimere gratitudine per la pronta risposta regionale. “Ho sentito nei giorni scorsi l’assessore Riccardi, che fin da subito si è reso disponibile per aiutarci in questa situazione emergenziale. Il supporto economico della Regione è stato prezioso per risolverla rapidamente” ha dichiarato Zini. “Stiamo monitorando costantemente sia la situazione dei cittadini che ora si trovano in albergo sia lo stato delle verifiche sull’immobile andato a fuoco per capire quali saranno precisamente i tempi per poterci rientrare in sicurezza“.

“Il mio ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile di Udine e della Regione, alla sezione Ana di Udine e all’Associazione nazionale Carabinieri, che negli ultimi giorni hanno svolto il loro lavoro con dedizione e spirito di sacrificio per aiutare le cittadine e i cittadini coinvolti”.

Pronta risposta della Protezione civile

“Ancora una volta – ha osservato Riccardi – il sistema di Protezione civile è stato in grado di rispondere con tempestività alle necessità dei cittadini in difficoltà, assicurando un’adeguata e dignitosa sistemazione alle persone che si sono trovate improvvisamente senza la propria casa”.