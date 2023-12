Incidente a Udine tra auto e scooter.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico questo pomeriggio un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella zona dei Rizzi a Udine, incrocio via Brescia con via Lombardia. Si trovava in sella a uno scooter che si è scontrato con una vettura; cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente Udine e l’automedica. Hanno attivato le forze dell’ordine. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi.

A Udine, zona Cussignacco, il personale medico infermieristico ha preso in carico, questo pomeriggio, un uomo colto da un lieve malore dopo avere verosimilmente respirato il fumo di combustione di un caminetto negli spazi privati di una abitazione. È stata trasportato eccezionalmente all’ospedale con l’ambulanza in codice verde.