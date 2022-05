Caccia al pirata della strada a Udine.

Si è scontrato contro due auto in sosta ed è fuggito. E’ accaduto oggi intorno alle 12 e 20 a Udine via Patriarca Voldorico II. Subito dopo aver danneggiato in modo importante due auto parcheggiate si è dato alla fuga.

Da accertamenti tutt’ora in corso da parte della polizia locale di Udine, si ricerca una vettura Alfa Romeo 159 di colore nero metallizzato con danni vistosi al paraurti anteriore lato destro. Per eventuali informazioni o comunicazioni in merito, utili ai fini delle indagini, si può contattare la sala operativa della Polizia Locale di Udine al numero telefonico 0432.1272329.

