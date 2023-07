Finisce contro un’auto in sosta a Udine e poi fugge: si cercano testimoni

L’incidente è avvenuto in via Patriarca Dionisio Dolfin a Udine.

E’ finito con l’auto contro un altro mezzo parcheggiato è poi è fuggito. L’incidente è accaduto ieri tra le ore 18:30 e le 19:15 circa in via Patriarca Dionisio Dolfin a Udine.

Coinvolta una Citroen C3 in sosta visibilmente danneggiata sul lato guida mentre dell’altro veicolo che si è allontanato al momento non si hanno dettagli. Chiunque avesse informazioni in merito può contattare l’ufficio infortunistica al numero 04321272115-829-322 o la Sala operativa al numero 04321272329