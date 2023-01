Il tempo perso nel traffico di Udine

Sembra incredibile, eppure a Udine si perde nel traffico quasi lo stesso tempo che a Milano. La differenza è minima: di solo un’ora.

Secondo il Global Traffico Scorecard di Inrix, che ha analizzato i dati di oltre mille città di 50 Stati nel mondo, un automobilista trascorre sulla viabilità del capoluogo friulano 58 ore l’anno, più di due giorni; un milanese 59 nonostante la differenza di popolazione ed estensione delle due città.

La classifica è stata creata utilizzando i dati di velocità dei flussi veicolari e valutando il grado di impatto, del pendolarismo calcolato in base alla popolazione di una città e al ritardo attribuibile alla congestione. Con questi dati, quindi, Udine si classifica 103esima nel mondo per il tempo perso nel traffico e 11esima in Italia. La buona notizia è che il dato è in miglioramento, anche se di poco (1 per cento) rispetto al 2021. L’unica altra città del Fvg che compare in classifica è Trieste: qui, le ore perse sono solo 20 in un anno.