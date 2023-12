Denunciati tre extracomunitari a Udine.

Tre uomini extracomunitari sono stati denunciati a Udine per violazione di domicilio. Si tratta di due algerini e un marocchino che si erano introdotti in una abitazione privata di via Cividale. Dopo una segnalazione giunta al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile del capoluogo che li hanno trovati mentre si stavano scolando tutte le bevande alcoliche.

Non è chiaro se se le fossero portate, per bere al caldo, o se abbiano approfittato del “bar” del padrone di casa. I tre sono stati portati nella stazione dell’Arma per l’identificazione e, una volta lì, hanno danneggiato la grata di aerazione della camera di sicurezza. Alla denuncia per violazione di domicilio si è aggiunta anche quella di danneggiamento.