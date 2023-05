E’ accaduto a Udine, tutto per evitare la revisione dell’auto.

Facendosi pagare 100 euro, aveva evitato la revisione dell’auto ad un amico a cui era stata ritirata la carta di circolazione dalla Polizia stradale di Palmanova per “pneumatici non conformi”: per questo un 53enne, al tempo dipendente della Motorizzazione Civile di Udine, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Nel caso la sentenza venisse confermata, inoltre, perderebbe il lavoro.

L’uomo era imputato per corruzione, ma il reato è stato rimodulato in peculato e dovrà quindi risarcire anche la Regione, che si è costituita parte civile. Il processo, relativo a fatti risalenti al 2017, si è chiuso ieri e il Tribunale di Udine, presieduto dal giudice Paolo Milocco, ha revocato la sospensione condizionale della pena per un precedente patteggiamento mentre gli ha riconosciuto la tenuità dei fatti. L’avvocato difensore ha annunciato appello, sottolineando che il 53enne starebbe pagando per responsabilità altrui.