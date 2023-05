La classifica del clima delle città in Fvg.

Si sa, il clima del Fvg non è considerato uno dei più attrattivi: non è un caso se tre dei nostri capoluoghi compaiono nei primi tre posti delle città più nuvolose d’Italia e due pure nella top 5 di quelle che hanno avuto più giorni di piogge intense. Eppure, uno dei nostri centri sfiora i migliori venti posti in cui vivere in base al meteo.

A dirlo è la classifica dell’indice di vivibilità climatica stilata dal Corriere della Sera e dal sito ilMeteo.it analizzato 12mila dati relativi al 2022 e analizzando 14 fattori, ossia indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense.

Sui 108 capoluoghi friulani, il migliore dal punto di vista del meteo risulta Macerata, ma il primo a comparire nella graduatoria per quanto riguarda la nostra regione è Trieste che si piazza 21esima (l’anno scorso, nel report che analizzata i dati dal 2010 al 2021, era all’ultimo posto in Fvg e 69esima in Italia). Il capoluogo di regione si piazza bene in quanto a comfort per l’umidità (seconda), escursione termica (decima) e indice di calore (19esima).

Gorizia (che l’anno scorso era prima della regione), strappa a Udine il secondo posto migliore dove vivere in Fvg dal punto di vista climatico: il capoluogo isontino si piazza 23esimo in Italia, con i risultati più alti su comfort per umidità (terza nel Paese) escursione termica (11esima) e raffiche di vento (ottava). Eppure segna anche il terzo posto nazionale come città più nuvolosa e lo stesso piazzamento per giorni di piogge intense.

Udine compare in terza posizione regionale (63esima in Italia) con il record negativo di città più nuvolosa del Paese, il secondo posto nazionale per piogge intense e il terzo per giorni piovosi; è inoltre 103esima per quanto riguarda il soleggiamento. In compenso, è sesta sul piano delle ondate di calore (cioè ne ha poche).

Va peggio a Pordenone, fanalino di coda in regione e all’81esimo posto in Italia: è infatti al secondo posto nazionale per nuvolosità; male anche per quanto riguarda il soleggiamento (al 105esimo gradino della classifica, quindi quartultima). Il risultato migliore invece riguarda l’indice dei giorni freddi, dove ottiene un secondo posto in Italia (quindi ne ha pochi).