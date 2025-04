Il mercato si sposta da piazza XX settembre a piazza Duomo

In vista della partenza dei lavori che interesseranno via Canciani, ultimo tassello della riqualificazione del cosiddetto “ferro di cavallo” del centro storico, il Comune di Udine sposterà temporaneamente il tradizionale mercato da piazza XX settembre a Piazza Duomo.

I lavori in via Canciani e il mercato settimanale di piazza XX Settembre

Nelle prossime settimane partiranno i lavori in via Canciani, che come già avvenuto in via Battisti e via Poscolle alta, sarà completamente riqualificata tanto da un punto di vista estetico quanto da quello funzionale e dei servizi. Saranno infatti effettuati importanti lavori sulla rete idrica e sui sottoservizi da parte di Cafc e in seguito sarà completamente restaurato il porfido in superficie.

Come l’amministrazione ha già provveduto a comunicare agli operatori del mercato, a partire dal 28 aprile e per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero terminare entro 11 settimane, quindi entro luglio, il mercato settimanale che si svolge sul plateatico di piazza XX Settembre sarà perciò trasferito in piazza Duomo. Non è consentito infatti, per motivi igienici e di salute pubblica, mantenere il mercato – anche alimentare – nei pressi di un cantiere aperto.

Via Battisti, al contempo, manterrà le modifiche alla viabilità in vigore attualmente, consentendo l’accesso a piazza XX Settembre direttamente da piazza Garibaldi con senso di marcia opposto. Al termine dei lavori e una volta concluso definitivamente il cantiere del “ferro di cavallo” le bancarelle e le attività mercatali torneranno in piazza XX Settembre.