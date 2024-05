Un nuovo logo per la Biblioteca Joppi di Udine

La Biblioteca Civica Joppi lancia il suo nuovo logo, un simbolo moderno che intende riflettere la continua evoluzione e il dinamismo di una delle istituzioni culturali più importanti della città. Prima di oggi la biblioteca Civica non aveva un logo che la rappresentasse e per questa importante innovazione si è scelto di omaggiare Vincenzo Joppi, il più grande bibliotecario del Friuli, in occasione dei 200 anni dalla sua nascita, avvenuta proprio il 28 maggio del 1824.

Il logo della Biblioteca Joppi.

Il design riproduce la lettera J di Joppi ed è piuttosto minimale dal punto di vista grafico. Le linee verticali, orizzontali e oblique sono moderne e pulite, uniscono angoli e spigoli a un tratto arrotondato e forme tondeggianti. Nel complesso fanno della semplicità il loro carattere fondamentale. L’obiettivo è renderlo iconico, tanto quanto lo è il nome familiare “Joppi”, usato da tutte le cittadine e tutti i cittadini per riferirsi alla biblioteca.

“I motivi per cui abbiamo scelto questo logo sono principalmente due – commenta la responsabile della Biblioteca Civica Cristina Marsili – . Il primo è dare un’immagine a un’istituzione che è inserita profondamente nel tessuto culturale e scolastico della città e del nostro territorio; il secondo è il forte legame che collega la biblioteca al nome del più grande personaggio ad essa legato. Chiunque frequenti questi spazi, frequenta ‘La Joppi’, per questo ci è sembrato naturale collegare il nuovo loro a questa usanza”.