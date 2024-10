Il bilancio dei controlli sui minori stranieri non accompagnati.

Nell’ambito delle iniziative di contrasto al fenomeno della criminalità giovanile e di disagio, con particolare riferimento ai “Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA) che si rendono autori, in gruppo o singolarmente, di reati contro la persona e il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, il Servizio Centrale Operativo del Ministero dell’Interno ha disposto per i giorni dal 25 al 29 ottobre 2024 dei servizi mirati in 30 province italiane tra le quali Udine.

All’attività, denominata “Alto Impatto Investigativo”, hanno preso parte personale della Squadra Volante articolato in quattro turni giornalieri, dei Reparti Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile nonché dei Commissariati di PS di Tolmezzo e Cividale del Friuli, impiegando circa 150 tra agenti e ufficiali di PG.

L’attività in provincia di Udine ha permesso di identificare più di 1000 persone tra le quali circa 350 minori, 6 di questi non regolari sul Territorio Nazionale e per questo affidati alle Comunità presenti sul territorio. Nel corso dell’attività si è proceduto anche all’arresto di una persona maggiorenne su indicazione dell’Autorità Giudiziaria Rumena.

Nell’ambito dell’attività sono stati controllati circa 300 veicoli e monitorate due strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio comunale di Udine, sono state elevate cinque contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrati circa 55 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e si è proceduto al fermo di un veicolo.

I controlli si sono concentrati nei luoghi in cui si registra la presenza di soggetti legati al contesto segnalato ed è stata sostenuta anche da posti di controllo sia in aree urbane che extraurbane. Sono stati monitorati anche alcuni profili social sulle piattaforme più utilizzate dai giovani ed in particolare dai minorenni quali “Telegram”, “Instagram” e “WhatsApp” provvedendo a verificare 24 profili in particolare, nessuno di questi è stato segnalato all’A.G. per un eventuale oscuramento.