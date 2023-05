Vincita al lotto in Friuli.

Il Lotto premia il Friuli Venezia Giulia con vincite complessive per oltre 227mila euro: come riporta Agipronews, a Udine è stata centrata una doppietta, con un colpo da 216.600 euro – la vincita più alta dell’ultimo concorso – a cui si aggiungono altri 10.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 442,6 milioni dall’inizio dell’anno.