Addio al professore Marco Busolini, era stato colto da un malore in casa

Marco Busolini insegnava all’Isis Cecilia Deganutti di Udine.

Lutto per all’Isis Cecilia Deganutti di Udine per la scomparsa del professore Marco Busolini. Insegnate di informatica, era in grado di infondere la sua passione ai giovani studenti. Marco Busolini amava profondamente il suo lavoro, una dedizione e un entusiasmo che tutti gli riconoscevano.

Il 48enne era stato colpito da un malore una decina di giorni fa, a casa sua e i colleghi e gli studenti dell’Isis Cecilia Deganutti di Udine attendevano il ritorno in classe del professore . Purtroppo, le condizioni del docente, ricoverato in ospedale, si sono aggravate e ieri, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Busolini, insegnante al Deganutti da molti anni, si teneva sempre aggiornato sulle novità dell’informatica, partecipando anche a eventi di rilevanza nazionale come il Social Media Strategies a Rimini, uno degli appuntamenti più importanti in Italia per gli esperti di social media marketing nel 2021.