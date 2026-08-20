Luisa Giavedoni Stroili compie 100 anni: la grande festa con la famiglia e gli auguri della città di Udine

Un secolo di vita festeggiato insieme ai propri cari e alle comunità di Camino al Tagliamento e Udine. Luisa Giavedoni Stroili, residente nel capoluogo friulano, ha compiuto 100 anni e mercoledì 19 agosto ha celebrato il compleanno a Camino al Tagliamento, paese di origine della sua famiglia.

Alla giornata ha preso parte la vicesindaca di Camino al Tagliamento Cristina Frappa, insieme al vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, intervenuto per portare il saluto dell’Amministrazione comunale udinese.

Per l’occasione a Luisa è stata consegnata anche una targa celebrativa, con un messaggio dedicato alla sua longevità e al patrimonio di esperienza e memoria rappresentato da cento anni di vita. La festeggiata, apparsa lucida e particolarmente vivace, ha ringraziato i presenti e ha condiviso con loro alcuni aneddoti e ricordi, intrattenendo familiari e amministratori.

“Raggiungere i cento anni è un traguardo straordinario, che racchiude una storia personale e familiare lunga un intero secolo”, ha commentato il vicesindaco Alessandro Venanzi. È stato un piacere poter partecipare a questo momento di festa, ascoltare i ricordi di Luisa e portarle gli auguri e l’affetto della città di Udine”.