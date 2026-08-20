Maltempo, primi temporali in Friuli: piogge intense in montagna

I primi temporali in Friuli.

Il maltempo è entrato nel vivo in Friuli Venezia Giulia, con i primi temporali che nel pomeriggio hanno interessato soprattutto la zona montana. Le precipitazioni sono risultate molto irregolari, con accumuli che in alcune località sono stati particolarmente consistenti.



Nella zona di Moggio Udinese sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, mentre ad Amaro e Resiutta gli accumuli si sono attestati attorno agli 80 millimetri. In altre aree montane, invece, le precipitazioni sono state decisamente più contenute.

Temporali anche su pianura e costa

Alla base della fase di instabilità c’è il progressivo ritiro dell’anticiclone caldo verso il Mediterraneo, spinto dall’arrivo di una depressione nordeuropea sulle Alpi. Tra le due masse d’aria stanno affluendo correnti sostenute da sud-ovest, umide e instabili, che favoriscono lo sviluppo di temporali. Per la serata di oggi e fino a notte inoltrata sono previsti fenomeni da sparsi a diffusi, che non riguarderanno soltanto la montagna ma potranno estendersi anche a pianura e costa. Qualche temporale potrà risultare forte, con piogge intense e raffiche di vento forte.

Instabilità anche venerdì 21 agosto

La situazione dovrebbe proseguire anche nella giornata di venerdì 21 agosto, in particolare dal pomeriggio. Una parziale attenuazione dei fenomeni è possibile nella seconda parte della notte e durante la mattinata, quando i temporali potrebbero risultare più locali. Dal pomeriggio, invece, l’instabilità tornerà ad aumentare.

Al momento nessun dissesto segnalato

Nonostante le forti precipitazioni registrate in alcune zone, dall’inizio dell’allerta non sono arrivate segnalazioni di dissesti alla Sala Operativa Regionale né al NUE 112. La situazione resta comunque sotto osservazione, soprattutto alla luce dei nuovi temporali attesi nelle prossime ore e degli elevati quantitativi di pioggia già caduti in parte della montagna friulana. Resta intanto in vigore l’allerta meteo arancione della Protezione civile, valida fino alle 23.59 di venerdì 21 agosto, con possibilità di temporali forti, piogge intense e raffiche di vento su tutta la regione.



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