La manifestazione contro il green pass a Udine.

Il raduno è stato, come sempre, alle 18 in piazza Libertà a Udine per l’ennesima manifestazione di protesta contro il green pass. Ma questa volta l’assemblea dei contestatori si è spostata a sorpresa davanti al Duomo. Il motivo? Le prove musicali per il concerto, che c’erano oggi pomeriggio, sovrastavano i discorsi al microfono. Così il corteo si è diretto dopo circa mezz’ora verso piazza Duomo al noto grido di “Libertà”.



Fischi e tamburi hanno accompagnato in sottofondo la breve marcia che si è conclusa nell’insolito luogo degli scalini del Duomo, dove sono stati esposti i cartelloni che riportano gli slogan “Il green pass è anticostituzionale”, “Il green pass danneggia tutto”. “Sono nata e ho lavorato n Friuli. Se difendo il miei valori, la mia terra e i miei diritti, rischio una denuncia?”, si domanda una manifestante. Poi, come sempre il corteo si è sciolto, dandosi appuntamento alla prossima protesta.









